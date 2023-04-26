Школьницу избивали несколько часов и сломали ей позвоночник во Владивостоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке восьмиклассница несколько часов жестоко избивала ученицу той же школы и сломала ей позвоночник. Врачи также диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение. Мать избитой девочки рассказала «360», что причиной такого поведения стали слухи, которые якобы распускала ее дочь об ученице и ее семье. При этом женщина утверждает, что пострадавшая учится в другую смену и нигде не пересекается с избившей ее восьмиклассницей.

Это началось в кафе, потом на улице. Дочку переводили из угла в углу. И на протяжении шести часов избивали. Била только эта девочка. Она решила, что якобы дочь распускает про нее слухи и оскорбляет ее мать. Но она никогда этим не занималась, даже не знает эту семью, — отметила мать.

Женщина также отметила, что восьмиклассница несколько месяцев пыталась задеть ее дочь и вступала с ней в словесные перепалки. Избиение произошло, когда девочки оказались в одной компании. Все происходящее было записано на видео, которое распространилось в социальных сетях. Мать пострадавшей рассказала, что личности тех, кто снимал на камеру избиение неизвестны. Позже видеозапись удалили, но пострадавшая успела сохранить ролик.

Женщина также рассказала, что после случившегося виделась с матерью напавшей на ее дочь школьницы. Та не принесла извинений, но хотела поговорить наедине, от чего мать пострадавшей отказалась.

Изначально, когда мы обратились к классному руководителю и завучу, нам сказали, что напавшая якобы болеет и сидит дома. Но когда я прислала видео учителям, все сразу изменилось. То есть изначально семья восьмиклассницы была готова лгать, что якобы ничего не было, — отмечает женщина.

В региональном СУ СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По версии следствия, подозреваемая без повода избила школьницу возле жилого дома на улице Кирова. Отмечается, что другие подростки подстрекали нападавшую.

В башкирском городе Октябрьский ранее несколько учеников четвертого класса напали на одноклассника и избили его. Ребенок был доставлен в хирургическое отделение больницы, где ему диагностировали сотрясение мозга.