Шестимесячная девочка умерла после падения из рук матери В Красноярске шестимесячная девочка умерла после падения из рук матери

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Красноярске полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери, передает телеканал РЕН ТВ. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

По данным канала, мать уронила ребенка в феврале, сидя за столом. За день до этого девочка, оставшаяся без присмотра, упала с дивана. В итоге самочувствие ребенка ухудшилось, нарушился сон, появилась рвота.

Мать девочки вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, у него были диагностированы тяжелые травмы головы. За жизнь девочки врачи боролись месяц, но несмотря на все их усилия, она скончалась 21 марта.

Мать девочки безработная. В семье есть еще дети.

Ранее сообщалось, что жительницу Дальногорья Приморского края заподозрили в избиении своей полугодовалой дочери. Ребенок попал в больницу с травмой плеча. По словам матери, она не била дочь, девочка сама упала с кровати, когда она отлучилась приготовить ей смесь для кормления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.