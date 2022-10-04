Шесть человек попали в больницу после ДТП в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленобласти госпитализированы шесть человек, пострадавших в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Полиция и прокуратура проводят проверки по факту аварии.

ДТП произошло утром 4 октября в Тосненском районе. Автобус, перевозивший школьников к месту учебы, лоб в лоб столкнулся с легковушкой SAAB.

С места происшествия были госпитализированы шесть человек, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Ленобласти, в автобусе находились 22 ребенка. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых — водители автобуса и легкового автомобиля. Все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный микроавтобус упал в крутое ущелье с высоты 75 метров. Из находившихся в нем 40 человек девять погибли на месте. Двое пострадавших умерли по дороге в больницу. Остальные 29 были госпитализированы с серьезными травмами.