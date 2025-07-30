Семь человек пострадали в крупном ДТП под Нижним Новгородом

Семь человек пострадали в крупном ДТП под Нижним Новгородом

В Воротынском округе Нижегородской области госпитализировали семь пострадавших пассажиров после ДТП на трассе «Москва — Казань», сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. На дороге столкнулись минивэн и грузовик.

По предварительным данным, при перестроении с полосы разгона 24-летний водитель за рулем Renault врезался в грузовой автомобиль. После столкновения молодой человек потерял управление, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

В результате аварии травмировались семь пассажиров иномарки. Среди пострадавших пять женщин и двое мужчин. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в селе Старые Бурасы Саратовской области 13-летний подросток вместе с 14-летним товарищем сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Автомобиль Lada Priora вылетел с дороги и влетел в дерево, пассажир погиб.