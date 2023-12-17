В Удмуртии семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

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Семь человек, среди которых двое детей, пострадали при столкновении «Лада Веста» и микроавтобуса «Газель NEXT» в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. Всего в микроавтобусе находилось 17 человек, в том числе восемь детей. Они ехали на соревнования.

Авария произошла на 251-м километре трассы М-7 «Волга» между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района. Погибших в результате происшествия нет. Всех пассажиров школьного автобуса отправили в медучреждение для углубленного осмотра. Причины случившегося выясняются.

В легковом автомобиле находился один человек (мужчина). В результате ДТП погибших нет. Пострадали семь человек (в том числе двое детей), все пассажиры микроавтобуса направлены в лечебное учреждение поселка Игра для углубленного осмотра, — следует из сообщения ведомства.

Ранее автобус с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся в Ставропольском крае. В результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что водитель выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением. По факту аварии началась проверка.

До этого два человека получили травмы в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области. Пострадавшими оказались водитель автобуса и его сменщик. Их доставлены в медицинское учреждение.