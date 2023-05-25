Семь человек пострадали при обстреле ДНР В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке Донецкой Народной Республики из РСЗО, выпустив 10 ракет. Как сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, число пострадавших в результате обстрела достигло семи.

Количество раненых обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) мирных жителей Горловки возросло до семи, — написал он.

Украинская армия совершила 17 обстрелов территории ДНР за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов.

Накануне в Белгородской области под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадала 85-летняя бабушка, у нее легкая контузия.

«Коммерсант» пишет, что обстрел Козинки со стороны ВСУ произошел около 15:30, в этот момент у пропускного пункта в селе работали журналисты, среди которых были представители Telegram-каналов SHOT и Readovka, а также корреспонденты газеты «Известия», из них никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.