Семь человек отравились в спортивной школе Хакасии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь случаев острой кишечной инфекции выявлено у воспитанников и тренеров спортивной школы «Тея» в Хакасии, сообщается на сайте пресс-службы регионального Роспотребнадзора. Ведомство организовало дезинфекцию помещений пищеблока и мест общего пользования спортивной школы. Госпитализирован один ребенок, остальные проходят амбулаторное лечение.

Выявлено семь случаев острой кишечной инфекции, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц. Организовано проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, — говорится в сообщении.

Прокуратура Аскизского района организовала проверку по факту заражения семи человек. В ходе проверки будет проверено исполнение законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников спортивной школы. Свою проверку организовало и управление СКР.

6 июля 2023 года у несовершеннолетних и взрослых, прибывших из Кемеровской области для участия в спортивных сборах, появились симптомы кишечного расстройства. Накануне указанные лица питались в гостинице школы, — говорится в сообщении СКР.

Ранее терапевт Екатерина Терентьева предупреждала, что в случае кишечной инфекции у пациента есть риск столкнуться с обезвоживанием из-за частой диареи и рвоты. Также заболевание вызывает воспаление слизистой желудка и кишечника и приводит к общей интоксикации организма.