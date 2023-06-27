Раскрыта основная опасность кишечных инфекций Врач Терентьева предупредила об обезвоживании из-за кишечных инфекций

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Кишечные инфекции могут быть опасны, так как из-за повторяющихся рвоты и диареи повышается риск обезвоживания, предупредила врач-терапевт Екатерина Терентьева. Она рассказала «Газете.Ru», что также заболевание вызывает воспаление слизистой желудка и кишечника и приводит к общей интоксикации организма. В группе риска находятся дети от двух до восьми лет, пожилые, люди с иммунодефицитным состоянием и хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Опасность этих инфекций — в развитии обезвоживания, поскольку организм теряет большое количество жидкости из-за повторной рвоты и диареи. Если вовремя не принять меры, могут возникнуть опасные для жизни состояния, которые требуют срочной госпитализации, — пояснила специалист.

По словам Терентьевой, в летний период риск заражения кишечными инфекциями возрастает. Это связано с тем, что для жизнедеятельности патогенов хорошо подходит влажность и высокие температуры воды и воздуха. Также летом причинами заражения могут стать купание в водоемах, употребление испорченных на жаре продуктов, воды из непроверенных источников, а также немытых фруктов и овощей.

Причиной кишечных инфекций являются патогенные микроорганизмы или их токсины: бактерии, вирусы простейшие, тогда как пищевое немикробное отравление обусловлено попаданием в организм эндотоксинов, которые образовались в испорченных продуктах, попадание в организм химических веществ, употреблением несъедобных грибов и ягод, — уточнила медик.

Частыми признаками кишечных инфекций являются общая интоксикация организма, повышение температуры тела, головная боль, слабость, озноб, рвота, боли в животе и диарея. Терентьева посоветовала изолировать заболевшего члена семьи и разделить предметы бытового пользования. При заражении необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение. Кроме того, следует проводить уборку дома с использованием дезинфицирующих средств, проветривать помещение, а окружающим рекомендуется соблюдать правила гигиены.

Доктор Александр Мясников ранее предупредил, что тошнота может быть обусловлена инфекционными заболеваниями или болезнями желудочно-кишечного тракта. По его словам, ощущение тошноты также может быть связано с частым сокращением желудка.