Мясников перечислил вызывающие тошноту болезни Доктор Мясников: тошнота может говорить об инфекции, непереносимости лекарства и инфаркте

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Тошнота, если она не обусловлена перееданием, отравлением или укачиванием, чаще всего может свидетельствовать о ряде инфекционных заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Также, по его словам, ощущение тошноты может быть связано с частым сокращением желудка.

Мы знаем, что сердце сокращается 60–100 раз в минуту. Но точно так же сокращается наш желудок, и в норме он так делает три раза в минуту. Если больше, это называется тахигастрия. То есть он сокращается чаще. Обычно после этого начинается тошнота, — говорит Мясников.

При этом Мясников отмечает, что тошнота — очень общий симптом, поэтому для определения ее причины нужно провести обследование, в том числе гастроскопию. Иногда тошнота может быть реакцией на некоторые препараты, среди которых встречаются антибиотики, лекарства от давления и гипертонии, подчеркивает он. В редких случаях тошнота свидетельствует о развитии инфаркта миокарда.

Ранее Мясников рассказал, что у оливкового и подсолнечного масел нет существенных различий в питательных качествах. По его словам, утверждения о преимуществах оливкового масла над подсолнечным связаны лишь с маркетинговыми стратегиями.