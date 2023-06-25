Доктор Мясников дискредитировал оливковое масло Мясников: утверждения, что оливковое масло лучше подсолнечного — это маркетинговый ход

Фото: shutterstock

Телеведущий и кардиолог Александр Мясников заявил, что нет никаких существенных различий в питательных свойствах оливкового и подсолнечного масла. Об этом он сказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», сославшись на слова своей матери-диетолога. По ее словам, утверждения о преимуществах оливкового масла над подсолнечным связаны лишь с маркетинговыми стратегиями, но не реальными показателями.

Моя мама диетолог. Одно время она работал в Институте питания, защищалась по подсолнечному маслу, по оливковому. Она мне всегда говорила, что это маркетинговый ход. Подсолнечное масло ничуть не хуже! И те микрограммы туда-сюда в реальности никакого значения не имеют, — говорит Мясников.

Доктор отметил, что приоритет оливковому маслу отдают чаще как экзотике. Он уверен, что, если бы в России не было подсолнухов, потребители охотились бы за подсолнечным маслом.

Ранее Мясников сообщил, что зелень не стоит употреблять тем, кто принимает кроверазжижающие препараты. Он объяснил, что кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие кроверазжижающих препаратов, и в результате они не будут эффективными.