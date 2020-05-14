Селекционеры из Омска создали фиолетовую пшеницу

https://static.news.ru/photo/a8b9036c-95f2-11ea-af04-fa163e074e61_660.jpg Фото: agro.tatarstan.ru

Омские учёные вывели пшеницу с фиолетовыми зёрнами, которые богаты антиоксидантами. Именно они придают этому сорту необычный цвет. Хлеб из такой пшеницы будет более полезным, считают исследователи.

Мы пекли уже хлеб из неё. Он, конечно, не фиолетовый, но по цвету всё же немного отличается, немного серее. И вкус немного другой, очень приятный, — рассказал ТАСС один из селекционеров Александр Чурсин.

Он подчеркнул, что новая пшеница возделывается так же, как и обычная, и что по урожайности фиолетовая культура не уступает современным сортам.

Однако фермеры пока не могут выращивать фиолетовую пшеницу, так как ещё два года она должна проходить испытания.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные стартапа «Планта» смогли получить табак, который в темноте испускает собственное свечение. Чтобы добиться такого эффекта, в растение они добавили ДНК грибов. Генетически модифицированный табак светится на протяжении всей своей жизни. При этом уровень свечения может меняться и образовывать на листьях необычные узоры и волны.

Авторы работы уверены, что сделанное ими открытие поможет изучить внутренние процессы, протекающие в растениях и ранее недоступные или труднодоступные для изучения.