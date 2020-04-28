Учёные с помощью грибов создали вечно светящийся табак

https://static.news.ru/photo/ee91e4bc-895e-11ea-8d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/NatBiotechnol

Российские ученые стартапа Планта смогли получить табак, который в темноте испускает собственное свечение. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Метаболизм биолюминесцентных грибов и обычных растений имеет много общего. И теперь успешно перенесли необходимую для свечения ДНК из грибов в растения, создав растения с устойчивым свечением, превосходящим по яркости все предыдущие подходы, — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда, поддержавшего исследования, слова руководителя проекта Ильи Ямпольского.

Генетически модифицированные растения светятся на протяжении всей своей жизни. При этом уровень свечения может меняться и образовывать на листьях необычные узоры и волны.

Авторы работы уверены, что сделанное ими открытие поможет изучить внутренние процессы, протекающие в растениях и ранее недоступные или труднодоступные для изучения.

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