Самолет «Аэрофлота» увяз в сугробах в аэропорту Челябинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет «Аэрофлота» по прибытии из Москвы уперся в сугроб в аэропорту Челябинска в ночь на 26 декабря, сообщает 74.RU. Пассажиров продержали в салоне лайнера полтора часа. По словам очевидцев, борт не мог выехать на стоянку, решить проблему пытались мужчины с лопатами.

Сто процентов мы съехали с рулежной полосы. Летаю очень часто и из-за этого сразу почувствовал нестандартную ситуацию. Ехали и в какой-то момент как будто проскользнули по гололеду, потом въехали в сугроб и остановились, — рассказал один из пассажиров.

Видео с борта публикует РЕН ТВ. На записи пассажирам объявляют, что самолет ожидает буксировщик.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке. В результате произошло скольжение самолета.

Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло. Экипаж запросил буксировочный тягач, — заявили представители перевозчика.

Воздушное судно было осмотрено инженерно-техническим персоналом. Позже самолет вылетел обратным рейсом в Москву.

В начале декабря в аэропорту Мюнхена самолет встал на дыбы, опрокинувшись на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего снега. В Сети распространились видео с заснеженной взлетно-посадочной полосы.