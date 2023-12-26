Самолет «Аэрофлота» по прибытии из Москвы уперся в сугроб в аэропорту Челябинска в ночь на 26 декабря, сообщает 74.RU. Пассажиров продержали в салоне лайнера полтора часа. По словам очевидцев, борт не мог выехать на стоянку, решить проблему пытались мужчины с лопатами.
Сто процентов мы съехали с рулежной полосы. Летаю очень часто и из-за этого сразу почувствовал нестандартную ситуацию. Ехали и в какой-то момент как будто проскользнули по гололеду, потом въехали в сугроб и остановились, — рассказал один из пассажиров.
Видео с борта публикует РЕН ТВ. На записи пассажирам объявляют, что самолет ожидает буксировщик.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке. В результате произошло скольжение самолета.
Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло. Экипаж запросил буксировочный тягач, — заявили представители перевозчика.
Воздушное судно было осмотрено инженерно-техническим персоналом. Позже самолет вылетел обратным рейсом в Москву.
В начале декабря в аэропорту Мюнхена самолет встал на дыбы, опрокинувшись на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего снега. В Сети распространились видео с заснеженной взлетно-посадочной полосы.