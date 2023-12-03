Самолет встал на дыбы под тяжестью снега в аэропорту Мюнхена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Мюнхена бизнес-джет авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего снега, сообщили РИА Новости представители перевозчика и воздушной гавани. В авиакомпании при этом опровергли сообщения СМИ о том, что самолет должен был направиться в Дубай на климатическую конференцию COP28.

Этот самолет действительно является одной из машин нашей компании. Причиной происшествия стал сильный снегопад, — сообщили в авиакомпании.

Кадры с заснеженной взлетно-посадочной полосы ранее распространились в Сети. На них видно самолет, вставший на дыбы под тяжестью налипшего снега.

В пресс-службе аэропорта Мюнхена подтвердили подлинность видео. Там сообщили, что воздушное судно удалось вернуть в исходное положение.

Вечером 2 декабря Мюнхен накрыл сильнейший снегопад. В городе был закрыт аэропорт. Кроме того, из-за непогоды Мюнхен был отрезан от междугороднего железнодорожного сообщения.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал снегопады и обледенения главными проблемами для полетов зимой. Он отметил, что рейсы зачастую задерживают из-за недостаточного количества специальной техники в аэропортах.