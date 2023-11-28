Пилот перечислил главные опасности при зимних перелетах Пилот Сытник назвал снегопад серьезной опасностью для полетов зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолетом в плохую погоду, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, снегопад и обледенения являются главными проблемами для полетов зимой. Кроме того, специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много, по этой причине рейсы часто задерживают, отметил пилот.

Когда снег падает на самолет, он покрывает управляющую поверхность, которую необходимо обработать противообледенительной жидкостью. Таким образом, большую сложность представляет подготовка, а не управление самолетом в плохую погоду. Дело в том, что специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. По этой причине рейсы часто задерживают из-за непогоды. При сильном обледенении кабина самолета полностью покрывается льдом, из-за чего пропадает видимость. Также обледеневают части самолета, а в таком случае он может просто сорваться, – рассказал Сытник.

Пилот добавил, что также в снегопад необходимо подготовить взлетную полосу. Когда на нее ложится снег, она становится скользкой, теряется коэффициент сцепления, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах отменили или задержали 63 рейса из-за непогоды. Больше всего пострадали пассажиры Шереметьево, там отменили семь авиарейсов и задержали 19. Это больше, чем в других воздушных гаванях столицы.