Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 63 рейса отменены и задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах отменили или задержали 63 рейса, передает ТАСС. Больше всего из-за непогоды пострадали пассажиры Шереметьево, там отменили семь авиарейсов и задержали 19, больше, чем в других воздушных гаванях столицы.

Согласно данным онлайн-табло, в Домодедово отменили четыре рейса, задержали — 14. Во Внуково 10 полетов задерживаются и три отменены, в Жуковском задержали пять рейсов, один полет отменили.

Накануне из-за сильного снегопада в столичном регионе 26 раз закрывали взлетно-посадочные полосы для очистки от снега. При этом из-за неблагоприятных метеоусловий кратковременно задержали 28 рейсов, а из-за необходимости дополнительного облива самолетов противообледенительными жидкостями — 26 рейсов. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в области прошел мощнейший за 40 лет снегопад.

27 ноября во второй половине дня метель началась и в Северной столице. В петербургском аэропорту Пулково сообщили, что порядка 13 рейсов отправили на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, воздушная гавань продолжает исправно обслуживать пассажиров и авиаперевозчиков. Кратковременные задержки судов на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют, отметили в аэропорту.