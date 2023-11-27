Стало известно, сколько раз аэропорты Москвы закрывали полосы из-за снега Росавиация: аэропорты Москвы 26 раз закрывали ВПП для очистки от снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Москвы 26 раз закрывали взлетно-посадочные полосы для очистки от снега, сообщила пресс-служба Росавиации. При этом из-за неблагоприятных метеоусловий кратковременно задержали 28 рейсов, а из-за необходимости дополнительного облива самолетов противообледенительными жидкостями — 26 рейсов.

По состоянию на 06:00 мск, столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря скоординированной работе диспетчеров и авиакомпаний самолеты не были отправлены на запасные аэродромы. В настоящее время аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что более 45 авиарейсов в московских аэропортах задержали и отменили из-за сильного снегопада. Больше всего маршрутов было отменено во Внуково. Там с опозданием отправлены 15 рейсов, три отменили. В Домодедово перенесли время вылета 12 авиарейсов, еще два отменили, а в Шереметьево пришлось задержать 13 авиарейсов, отменили два. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Похожая ситуация сложилась в московских воздушных гаванях 24 ноября, тогда были отменены и задержаны порядка 50 рейсов. Причиной тому стал снегопад. Утром того дня в Шереметьево задержали 13 рейсов и еще один отменили. В Домодедово не по графику вылетели 13 самолетов, три рейса отменили. Во Внуково перенесли девять рейсов, четыре задержали.