13 рейсов в Петербурге отправили на запасные аэродромы из-за плохой погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 13 рейсов отправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости. Несмотря на это, аэропорт Пулково продолжает исправно обслуживать пассажиров и авиаперевозчиков.

Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, — говорится в сообщении.

27 ноября во второй половине дня в Северной столице началась метель. В компании подчеркнули, что из-за сложных метеоусловий воздушные суда прибывают в аэропорт с опозданием, также из-за непогоды может быть увеличено время обслуживания и руления, однако такие задержки кратковременны.

Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют, — отметили в компании.

Ранее стало известно, что взлетно-посадочные полосы для отчистки от снега в аэропортах Москвы 26 ноября закрывали 26 раз. В то же время из-за неблагоприятных метеоусловий кратковременно задержали 28 рейсов, а из-за необходимости дополнительного облива самолетов противообледенительными жидкостями — 26 рейсов. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в области прошел мощнейший за 40 лет снегопад.