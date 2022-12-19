Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко будет курировать возведение нового города в регионе. По его словам, проект застройки уже разрабатывается, сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.
Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, — подчеркнул Сальдо.
В начале прошлой недели он сообщил, что по поручению президента России в Геническом районе построят новый город. Под застройку, по его словам, выбрана Арабатская стрелка.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что началась работа по строительству нового города в Херсонской области. По его словам, в месте, выбранном для строительства, хорошие природные условия, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. Также в рамках строительства будет создана абсолютно новая инфраструктура и условия для работы правительственных органов.