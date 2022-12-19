Сальдо назвал Кириенко куратором строительства города в Херсонской области Сальдо: курировать строительство нового города в Херсонской области станет Кириенко

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Кириенко

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко будет курировать возведение нового города в регионе. По его словам, проект застройки уже разрабатывается, сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, — подчеркнул Сальдо.

В начале прошлой недели он сообщил, что по поручению президента России в Геническом районе построят новый город. Под застройку, по его словам, выбрана Арабатская стрелка.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что началась работа по строительству нового города в Херсонской области. По его словам, в месте, выбранном для строительства, хорошие природные условия, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. Также в рамках строительства будет создана абсолютно новая инфраструктура и условия для работы правительственных органов.