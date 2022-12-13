Сальдо сообщил о планах строительства нового города в Геническом районе

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Владимир Сальдо

Работа по строительству нового города началась в Херсонской области, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в месте, выбранном для строительства, хорошие природные условия, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. Также в рамках строительства будет создана абсолютно новая инфраструктура и условия для работы правительственных органов.

Уже идет [процесс строительства города]. Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее будет возводить новые кварталы, школы, детсады, дороги, — сказал Сальдо.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти планируют восстановить Мариуполь за три года. Сейчас в городе активно ведется строительство жилья и социально значимых объектов. Все же прочие города Донбасса будутвосстановлены в течение двух-трех лет, для чего планируется задействовать до 60 тысяч строителей из разных регионов России. В свою очередь в начале октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил о начале функционирования порта в Мариуполе, уточнив, что вскоре после полного восстановления порт начнет принимать первые грузы.