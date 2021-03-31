Сахалинские силовики уложили на пол юных спортсменов в клубе «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/055876d4-9241-11eb-bfb3-96000091f725_660.jpg Фото: sakhalin.info

В Южно-Сахалинске вооружённые силовики ворвались в спортивный клуб «Ахмат» в помещении политехнического колледжа СахГУ. В этот момент в зале проходила тренировка с участием детей.

По свидетельству очевидцев, всех детей и подростков правоохранители положили лицом вниз и приказали не смотреть наверх. После чего старших воспитанников и тренера погрузили в автобус и увезли, а младших отпустили, сообщает Sakhalin.Info.

Некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было её проводить при таких маленьких детях? <…> Намерена обратиться в прокуратуру по этому поводу. Мой сын плачет, я не могу его успокоить, — заявила мать одного из воспитанников.

После этого источник в правоохранительных органах заявил агентству, что там проводилась спецоперация. Он добавил, что детей на пол никто не укладывал, однако юные спортсмены утверждают обратное. Также нет данных о том, по какой причине были задержаны взрослые воспитанники и тренер.

Как писал NEWS.ru, ФСБ задержала трио экстремистов, по данным силовиков, занимавшихся вандализмом из политической ненависти. Спецоперация прошла в Ростове-на-Дону. Целями подозреваемых стали объекты органов государственной власти, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.