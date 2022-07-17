Женщина и пятеро детей погибли при пожаре в Томской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ

Пятеро детей и женщина стали жертвами пожара в селе Колбинка Томской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание в деревянном жилом доме началось в ночь на 17 июля. К моменту приезда пожарных здание уже было полностью охвачено огнем.

Известно, что сгоревшее здание бревенчатое, в нем располагались две квартиры. Потушить пламя удалось только через шесть часов после первого сообщения о возгорании. В доме частично рухнула крыша.

Причина пожара пока неизвестна. Его общая площадь составила порядка 168 квадратных метров.

Ранее семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Жертвами возгорания оказались шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.