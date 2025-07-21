Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 18:49

Россиянке выставили счет в полмиллиона за возможность выйти из дома

Жительница Крыма дошла до Верховного суда из-за скупленной земли вокруг дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница поселка Утес в Алуште Валентина Заболоцкая обратилась в Верховный суд РФ, так как больше не имеет возможности бесплатно выйти из своего дома, пишет издание «Подъем». Выкупившая землю около ее дома компания требует с пенсионерки по 412 тысяч рублей в год за проход по чужой земле.

Дом, доставшийся женщине в наследство от дяди, был построен в 1960 году. Изначально земля принадлежала санаторию «Утес», но в 2000-х годах перешла сельсовету, который выделил участок строго под зданием. Землю рядом выкупили и теперь дверь дома открывается на чужую территорию. Часть здания также находится на чужом участке. Сам дом Заболоцкой расположен с краю по улице, с другой стороны расположен отвесный склон к морю.

Экспертиза установила, что это частная земля, и чтобы прийти домой, я должна 412 тысяч [рублей] в год платить фирме, которая купила [участок]. Мы дошли до Верховного суда, — рассказала женщина.

Ранее Верховный суд разрешил жительнице Кубани не сносить незаконную гостиницу. Поводом для рассмотрения дела стало строительство трехэтажной гостиницы на участке жительницы Краснодарского края, хотя разрешение выдавалось только на двухэтажный жилой дом.

суды
происшествия
Крым
недвижимоcть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разлагающийся труп прибило к берегам «острова Удачи»
Судьбоносная битва у Юнаковки: ВСУ готовит новое вторжение в Россию?
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Ливень обрушил второй мост в Подмосковье за день
В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Раскрыты самые эффективные методы борьбы с украинскими БПЛА
Прокуроры проконтролируют восстановление смытых ливнем мостов под Москвой
Пенсионер погиб при взрыве газа в российском городе
Украина терроризирует аэропорты Москвы: новости 21 июля, задержки
Взрыв в псковской многоэтажке обернулся уголовным делом
Педофил на концерте «КиШ» и выкидыш в отеле: дикие ЧП за день
Военэксперт объяснил, почему Украина всеми силами держится за Запорожье
Генсек НАТО сказал Европе, где ей стоит закупать оружие для Украины
Вопросы для игры «Правда или действие»: интересные и каверзные
Отдохнувшие на популярном курорте массово жалуются на странную болезнь
Британия расширила санкции против так называемого теневого флота России
«Деньги уходят»: Володин озвучил поручение по военной форме
На Западе увидели признаки надвигающейся на Зеленского катастрофы
Песни Сердючки стали причиной штрафа для директора заведения в Киеве
Израиль увидел опасность в сотрудничестве России с одной страной
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.