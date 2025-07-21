Россиянке выставили счет в полмиллиона за возможность выйти из дома Жительница Крыма дошла до Верховного суда из-за скупленной земли вокруг дома

Жительница поселка Утес в Алуште Валентина Заболоцкая обратилась в Верховный суд РФ, так как больше не имеет возможности бесплатно выйти из своего дома, пишет издание «Подъем». Выкупившая землю около ее дома компания требует с пенсионерки по 412 тысяч рублей в год за проход по чужой земле.

Дом, доставшийся женщине в наследство от дяди, был построен в 1960 году. Изначально земля принадлежала санаторию «Утес», но в 2000-х годах перешла сельсовету, который выделил участок строго под зданием. Землю рядом выкупили и теперь дверь дома открывается на чужую территорию. Часть здания также находится на чужом участке. Сам дом Заболоцкой расположен с краю по улице, с другой стороны расположен отвесный склон к морю.

Экспертиза установила, что это частная земля, и чтобы прийти домой, я должна 412 тысяч [рублей] в год платить фирме, которая купила [участок]. Мы дошли до Верховного суда, — рассказала женщина.

Ранее Верховный суд разрешил жительнице Кубани не сносить незаконную гостиницу. Поводом для рассмотрения дела стало строительство трехэтажной гостиницы на участке жительницы Краснодарского края, хотя разрешение выдавалось только на двухэтажный жилой дом.