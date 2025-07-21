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21 июля 2025 в 23:03

Раскрыто, каким методом Зеленский избавляется от своих конкурентов

Зеленский мог исключить Буданова из СНБО Украины из-за конкуренции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов был исключен из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), что, по данным российских силовых ведомств, связано с желанием президента Украины Владимира Зеленского устранить политического конкурента. Это решение стало возможным после ослабления влияния британского куратора Буданова — заместителя главы МИ-6 Ли Лоуренса, пишет ТАСС.

Можно было бы допустить, что это техническая ошибка, однако, несмотря на общественный резонанс, список должностных лиц до сих пор не обновлен. Если информация подтвердится, то нельзя исключать варианта, что Зеленский избавляется от конкурента, — заявил источник в российских силовых структурах.

Факт исключения Буданова из состава СНБО был установлен депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко после анализа обновленных списков должностных лиц на официальных ресурсах. До этого политик считался неприкосновенной фигурой благодаря поддержке британских кураторов, но теперь Зеленский, по-видимому, воспользовался ослаблением его позиций для укрепления собственной власти.

Ранее сообщалось, что Зеленский не стал увольнять Буданова из-за давления посольства США в Киеве. Согласно источнику, украинский лидер намеревался избавиться от генерала из-за растущей популярности военачальника.

Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
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