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21 июля 2025 в 19:45

Разлагающийся труп прибило к берегам «острова Удачи»

Рыбаки обнаружили тело мужчины у побережья острова Ко Сичанг в Таиланде

Остров Ко Сичанг в Таиланде Остров Ко Сичанг в Таиланде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины в 15 километрах от побережья острова Ко Сичанг в Таиланде, известного среди местных жителей как «остров Удачи», сообщает The Pattaya News (PN). По данным издания, разлагающийся труп прибило прямо к берегу.

Рыбаки заметили на поверхности воды плавающее лицом вниз тело и немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты извлекли из воды сильно разложившееся тело мужчины, которое, по предварительной оценке, находилось в воде около 10 дней.

В ходе осмотра специалисты не выявили на теле видимых признаков насильственной смерти. При погибшем не оказалось никаких документов или личных вещей, которые могли бы помочь установить его личность. Местные власти предполагают, что мужчина мог быть рыбаком, хотя подтверждающих эту версию доказательств пока нет.

Останки были доставлены в больницу Лаем Чабанг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее во время отпуска в Южной Каролине 38-летний Андерсон Чейз Чайлдерс погиб, спасая застрявших в океане туристов. Мужчина отдыхал с семьей на пляже Полис Айленд и увидел людей, которых начало уносить в открытое море.

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