Ушел из жизни спасшийся при теракте в «Крокусе» скрипач

Ушел из жизни спасшийся при теракте в «Крокусе» скрипач Выживший при теракте в «Крокусе» скрипач Сулейманов умер в возрасте 47 лет

В возрасте 47 лет скончался скрипач и дирижер Рустэм Сулейманов, пишет портал Ufa1.ru. Артист прославился своей голодовкой «во имя башкирского фольклора». Он продержался без еды неделю, играя на скрипке. В марте 2024 года во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» музыкант смог эвакуироваться.

Причина смерти пока не сообщается. Тело Сулейманова находится в Ялте.

Рустэм Сулейманов родился в 1977 году в Стерлитамаке. Он является сыном оперного певца Салиха Сулейманова, который с 2002 года удостоился звания заслуженного артиста. Он умер в апреле 2024 года на 68-м году жизни.

Сулейманов учился в Уфе и Санкт-Петербурге, где работал в начале 2000-х годов в Академическом симфоническом оркестре государственной филармонии. С 2004 года скрипач работал дирижером в национальном Симфоническом оркестре Башкирии. В 2009 году возглавил оркестр Башкирского театра оперы и балета. Вскоре ему поручили руководить республиканским оркестром.

До этого сообщалось, что в Перми ушел из жизни поэт Антон Колобянин. Уточняется, что литератор скончался в возрасте 53 лет.

Ранее стало известно, что в Тольятти умер музыкант Александр Демидов. У артиста остановилось сердце во время вечерней пробежки.