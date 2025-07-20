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20 июля 2025 в 09:04

Россияне смогут сохранить некоторые самовольные постройки

Верховный суд разрешил жительнице Кубани не сносить незаконную гостиницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самовольные постройки можно сохранить, если они безопасны и не нарушают интересы других людей. Соответствующее решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, передает РИА Новости.

Поводом для рассмотрения дела стало строительство трехэтажной гостиницы на участке жительницы Краснодарского края, хотя разрешение выдавалось только на двухэтажный жилой дом. Местная администрация потребовала через суд привести здание в соответствие с документами. Женщина обратилась в суд, который установил, что здание возводилось со всеми необходимыми техническими, противопожарными и другими нормами. Кроме того, постройка никак не угрожает жизни людей.

Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки, — сказано в определении суда.

До этого управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит рассказал, что собственникам дачных участков необходимо регистрировать в Росреестре капитальные постройки. К таким объектам относятся жилые дома, гаражи, сараи, теплицы, бани и сауны, возведенные на фундаменте.

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