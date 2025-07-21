Безопасность с рождения: как выбрать автокресло правильно

Детское автокресло — это не просто элемент комфорта, а жизненно важное средство безопасности. Но чтобы кресло действительно защищало, его нужно подобрать правильно: по возрасту, весу, росту и совместимости с автомобилем. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать автокресло правильно.

Выбор по возрасту, весу и росту

Детские автокресла делятся на группы, соответствующие возрасту и весу ребенка.





Как выбрать автокресло: таблица

Рекомендация: чем меньше ребенок, тем важнее использовать кресло, адаптированное именно к его параметрам. Универсальные модели часто проигрывают в эргономике и безопасности.

Выбор по возрасту, весу и росту

Существует два способа крепления автокресел:

Штатные ремни безопасности. Подходят для большинства машин. Требуют тщательной установки. Система ISOFIX. Так называют жесткие крепления, встроенные в кузов автомобиля. Обеспечивает более надежное удержание кресла.

Важно: не все машины оснащены ISOFIX — проверь наличие креплений в своем авто.

Выбор по возрасту, весу и росту

Что важно проверить перед покупкой:

Качественные внутренние ремни — пятиточечные, с мягкими накладками. Защита головы и боковин. Регулировка по росту, съемные чехлы. Мягкая, но плотная подушка. Достаточная вентиляция.

Совместимость с машиной

Перед покупкой важно: