Безопасность с рождения: как выбрать автокресло правильно

Детское автокресло — это не просто элемент комфорта, а жизненно важное средство безопасности. Но чтобы кресло действительно защищало, его нужно подобрать правильно: по возрасту, весу, росту и совместимости с автомобилем. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать автокресло правильно.
Выбор по возрасту, весу и росту
Детские автокресла делятся на группы, соответствующие возрасту и весу ребенка.
Рекомендация: чем меньше ребенок, тем важнее использовать кресло, адаптированное именно к его параметрам. Универсальные модели часто проигрывают в эргономике и безопасности.
Выбор по возрасту, весу и росту
Существует два способа крепления автокресел:
Штатные ремни безопасности. Подходят для большинства машин. Требуют тщательной установки.
Система ISOFIX. Так называют жесткие крепления, встроенные в кузов автомобиля. Обеспечивает более надежное удержание кресла.
Важно: не все машины оснащены ISOFIX — проверь наличие креплений в своем авто.
Выбор по возрасту, весу и росту
Что важно проверить перед покупкой:
Качественные внутренние ремни — пятиточечные, с мягкими накладками.
Защита головы и боковин.
Регулировка по росту, съемные чехлы.
Мягкая, но плотная подушка.
Достаточная вентиляция.
Совместимость с машиной
Перед покупкой важно:
Примерить кресло в свой автомобиль: влезает ли, достаточно ли наклона, не мешает ли другим пассажирам.
Если покупаете онлайн, проверьте, есть ли ваш автомобиль в списке совместимых моделей.