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21 июля 2025 в 22:35

Колумбийская собака спасла более 30 человек, подорвавшись на мине

CBS News: собака-ищейка подорвалась на мине в Колумбии и спасла 36 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Колумбии служебный пес по кличке Сансон предотвратил гибель 36 людей, обнаружив мину в горном районе Антиокия. При выполнении задания собака подорвалась на взрывном устройстве, но сумела доползти до своего проводника, что позволило оперативно оказать ей помощь, сообщает CBS News со ссылкой на представителей колумбийской армии.

Он больше не сможет служить, но его наследие будет жить в каждом солдате, которого он храбро защищал, — говорится в официальном заявлении.

Мина была установлена боевиками «Армии национального освобождения» на часто используемой гражданскими лицами тропе. Сансон не только спас военнослужащих, но и предотвратил возможные жертвы среди местного населения. Несмотря на потерю лапы, пес выжил благодаря своевременной помощи ветеринаров.

Колумбийские власти отмечают, что такие собаки-саперы ежегодно спасают сотни жизней. Они работают в регионах, где остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее сообщалось, что на Украине собака пыталась помешать сотрудникам ТЦК (аналог военкомата) во Львове мобилизовать хозяина. Украинца с корги выволокли из подъезда и хотели поместить в машину, чтобы увезти в территориальный центр комплектования.

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