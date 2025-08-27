Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом

Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом Жительница Екатеринбурга растлила маленького брата

Жительница Екатеринбурга обвиняется в растлении малолетнего младшего брата, сообщает «КП-Екатеринбург». Против нее заведено уголовное дело, максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, девушке 27 лет, она работает официанткой и сейчас находится под стражей. Источники считают, что в половую связь с ребенком она вступила по принуждению: некий мужчина якобы шантажировал ее компрометирующими материалами и обещал разослать их родным, если она не надругается над мальчиком. Его возраст не раскрывается.

До этого в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой. Молодой человек 2001 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Тем временем в Великом Новгороде военнослужащего-контрактника судят по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Гарнизонный суд рассмотрел ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей.