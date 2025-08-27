День знаний — 2025
27 августа 2025 в 09:03

Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге по необычной причине

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за заасфальтированных путей

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за заасфальтированных путей, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Известно, что ночью специалисты проводили ремонт дорожного покрытия.

Канал отметил, что из-за инцидента несколько трамваев встали в очередь. Рабочие стали откапывать новый асфальт и расчищать путь.

Ранее в Казани трамвай насмерть сбил пожилого мужчину. Он резко выскочил на рельсы. ЧП произошло вечером 25 августа. Машинист не заметил человека и не успел затормозить. Канал добавил, что пешеход умер на месте.

До этого трамвай задымился прямо во время движения по улицам Екатеринбурга. На место происшествия прибыли пожарные и медицинские службы. Инцидент произошел днем 2 августа на улице 8 Марта. Из-за этого в районе ЧП встало трамвайное движение. Пассажиры были вынуждены искать альтернативные пути.

В конце июня в Кемерово произошло смертельное ДТП, под колесами трамвая погибла пожилая женщина. Она переходила пути в неустановленном месте. Инцидент случился в 09:00 по местному времени на улице 1-я Линия.

