12 ноября 2025 в 10:28

Россиянину грозит семь лет тюрьмы за инструкции в Сети

Житель Петербурга поклонялся украинским террористическим организациям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который оправдывал деятельность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает 78.ru. Он размещал инструкции по вступлению в эти организации и призывал россиян активно им помогать.

Против него заведено уголовное дело о пропаганде терроризма. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Московский суд вынес решение об административном аресте гражданина России, оставившего экстремистский комментарий под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина был заключен под стражу на 14 суток.

До этого Верховный суд Карелии вынес обвинительный приговор 20-летней Вере Игнатенко, жительнице Карелии и Санкт-Петербурга, признанной виновной в передаче государственной тайны иностранному гражданину. Ее приговорили к 14 годам лишения свободы. Суд также запретил ей два года управлять веб-сайтами.

