Россиянин устроил перестрелку после похорон Жителя Анапы осудили на 13 лет за убийство человека после похорон

В Анапе вынесли приговор местному жителю за убийство мужчины и покушение на троих человек, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Перестрелка произошла в январе 2021 года после похорон. Мужчину осудили на 13 лет лишения свободы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года, — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, после траурной церемонии у обвиняемого произошла ссора со знакомым, в ходе которой он дважды выстрелил в оппонента из пистолета. Затем в конфликт вмешались еще трое мужчин, чтобы остановить стрелявшего, но один из них получил смертельное огнестрельное ранение. Остальные пострадавшие также получили травмы, им своевременно оказали медицинскую помощь.

Ранее в Иркутской области погиб лейтенант полиции из-за огнестрельного ранения в голову в последний день отпуска. В него выстрелил родной дядя после охоты. Из ружья родственника оперативника был произведен случайный выстрел, и пуля попала в мужчину. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.