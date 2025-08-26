Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 12:12

Россиянин попытался изнасиловать ребенка, а после задушил и сбросил в реку

Житель Краснодарского края предстанет перед судом за убийство 12-летней девочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Кубани предстанет перед судом 35-летний мужчина, который сначала попытался изнасиловать 12-летнюю девочку, а затем расправился с ней, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Происшествие в хуторе Бураковском произошло вечером 1 сентября 2024 года.

По данным следствия, школьница ехала на велосипеде, когда на нее напал мужчина. Он попытался изнасиловать ребенка. Девочка смогла отбиться и попыталась убежать, однако преступник смог ее догнать. Насильник задушил ребенка и сбросил вместе с велосипедом в реку Мокрая.

В СК подчеркнули, что допрошены были более 250 свидетелей, почти у двух тысяч жителей хутора и близлежащих населенных пунктов были получены образцы ДНК, по которым проводили экспертизы. В результате на убийцу удалось выйти, в его доме нашли похищенные вещи школьницы.

Тем временем в Дагестане возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который избил девушку и ее мать в городе Каспийске. Нападавший ударил девушку из-за ее внешнего вида. Когда за пострадавшую заступилась мать, мужчина также избил ее.

