Россиянин попытался изнасиловать ребенка, а после задушил и сбросил в реку Житель Краснодарского края предстанет перед судом за убийство 12-летней девочки

На Кубани предстанет перед судом 35-летний мужчина, который сначала попытался изнасиловать 12-летнюю девочку, а затем расправился с ней, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Происшествие в хуторе Бураковском произошло вечером 1 сентября 2024 года.

По данным следствия, школьница ехала на велосипеде, когда на нее напал мужчина. Он попытался изнасиловать ребенка. Девочка смогла отбиться и попыталась убежать, однако преступник смог ее догнать. Насильник задушил ребенка и сбросил вместе с велосипедом в реку Мокрая.

В СК подчеркнули, что допрошены были более 250 свидетелей, почти у двух тысяч жителей хутора и близлежащих населенных пунктов были получены образцы ДНК, по которым проводили экспертизы. В результате на убийцу удалось выйти, в его доме нашли похищенные вещи школьницы.

