Россиянин получил срок за кражу 20 колес Жителя Красноярского края осудили за кражу 20 колес с припаркованных фур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярском крае осудили одного из обвиняемых в серии краж колес с припаркованных фур, сообщает «МВД-Медиа». Двое мужчин снимали детали с большегрузов и сбывали их в шиномонтаж. Общий ущерб из-за 20 украденных деталей превысил полмиллиона рублей.

Злоумышленники орудовали в селе Казачинском и на территории Енисейского района осенью 2021 года. Следователи выяснили, что криминальным промыслом занимался 46-летний мужчина со своим 56-летним приятелем. По одному из эпизодов краж полицейским удалось вернуть похищенные колеса владельцу фуры. Енисейский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении одного из обвиняемых и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно. Его подельник предстанет перед судом в ближайшее время.

Ранее в Забайкальском крае осудили 36-летнюю местную жительницу, которая украла у участника специальной военной операции на Украине более 1,3 млн рублей. Потерпевший ранее состоял в близких отношениях с осужденной. До ухода на фронт мужчина расстался с возлюбленной, но она в течение семи месяцев продолжала снимать деньги с его карты. Суд приговорил обвиняемую к четырем годам колонии общего режима.