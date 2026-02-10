Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:32

Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки

Подозреваемого в мошенничестве на 15 млн рублей тюменца отправили в СИЗО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Тюменской области Олега Антонова отправили в следственный изолятор по подозрению в мошенничестве на 15 млн рублей, передает объединенная пресс-служба судов региона. По словам мужчины, он действовал по инструкциям, которые получил от якобы сотрудников Федерального казначейства. Его задержали в Москве.

Одно из его заданий заключалось в том, чтобы приехать в г. Тюмень, встретиться с мужчиной и забрать сумку с содержимым. Как выяснилось позже, в сумке находились золотые слитки. После этого Антонов увез сумку с золотом в г. Москву, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аферисты начали создавать сайты, внешне похожие на ресурсы Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол). На этих страницах они якобы предлагают помощь людям, пострадавшим от финансовых мошенничеств.

Также стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко превысила 1 млрд рублей. Источник напомнил, что речь идет о злоупотреблении при строительстве фортификационных сооружений.

мошенничество
Тюменская область
СИЗО
Федеральное казначейство
