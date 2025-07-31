Россияне отравились неизвестными жидкостями, желая побыстрее опьянеть

Жители Тюменской области отравились из-за желания достичь опьянения с помощью различных жидкостей сообщили URA.RU в региональном управлении Роспотребнадзора. Кроме того, у граждан появились проблемы со здоровьем после ошибочного приема лекарств и самолечения.

В ведомстве пояснили, что большинство пострадавших составляют взрослые люди. Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года количество острых отравлений в регионе осталось на уровне прошлогодних показателей. Специалисты предупредили, что в летний период традиционно возрастает риск отравлений ядовитыми растениями, грибами, ягодами, а также увеличивается вероятность контактов с ядовитыми животными.

Ранее стало известно, что участившиеся случаи смерти от отравления контрафактным алкоголем в Турции могут привести к массовому отказу россиян посещать курорты этой страны. Отмечалось, что отдыхающие из России с высокой долей вероятности будут рассматривать альтернативные направления. При этом ситуация не находится на критическом уровне.