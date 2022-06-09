Россиянам рассказали, какие экзотические растения приживутся в Подмосковье

Фото: Иванко Игорь/АГН «Москва»

Из полезных экзотических растений, которые могут прижиться на подмосковных дачах, стоит выделить гуми или лох многоцветковый, заявил директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев. По его словам, ягоды этого растения очень вкусные и полезные, пишет «Радио 1».

У гуми красивые листья, а к концу лета на нём вызревают ягоды такого гибридного вкуса: это что-то среднее между яблоком, вишней, кизилом и хурмой. Эти ягоды очень богаты витаминами А, С и Е и очень полезны. И усваиваются эти витамины намного лучше, чем из апельсина, потому что эта культура ближе к нашему организму, чем заморские фрукты, — заявил Мезенцев.

Он также добавил, что в Подмосковье может прижиться плодоносящая лиана актинидия коломикта. Мезенцев заверил, что плоды этого растения похожи на киви или землянику. По его словам, из них можно приготовить мармелад или пастилу, а значит — такие ягоды можно продавать изготовителям. К тому же, отметил эксперт, на подмосковных дачах вырастет спаржа и декоративный бамбук.

Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов заявил: если россияне не успели высадить рассаду до начала лета, они в любом случае могут посеять раннеспелые сорта с коротким сроком вегетации, чтобы успеть собрать урожай до осени. Он уточнил, что к таким культурам относятся морковь, свекла, капуста кольраби, огурцы и кабачки.