Россиянин взял несовершеннолетнего сына на диверсию Россиянина с несовершеннолетним сыном арестовали за поджог на железной дороге в ЛНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали россиянина и его несовершеннолетнего сына за то, что те подожгли батарейный шкаф в Станично-Луганском районе ЛНР, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ СК на транспорте. По информации ведомства, такую задачу мужчина получил из мессенджера, где ему пообещали денежное вознаграждение.

Отец и сын получили информацию о местонахождении батарейного шкафа 30 июля 2022 года. Они выломали дверь шкафа, после чего облили оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Мужчина предстанет перед судом по уголовному делу о диверсии (ч. 1 ст. 281), а также о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Против его сына также возбуждено уголовное дело о диверсии.

В феврале подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложил им денег в Telegram.

24 января сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта в Брянской области при попытке подрыва железнодорожных путей. Охранники засекли задымление на железнодорожной станции Сураж ночью, после чего они незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту приезда оперативников на место происшествия релейный шкаф полностью выгорел.