Россия привлечет для работы в зоне СВО беспилотные грузовики Разработчик: беспилотные грузовики могут задействовать в СВО для подвоза боеприпасов

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Россия может начать использовать в зоне СВО беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов. Также подобные машины могут быть использованы для эвакуации раненых. В настоящее время транспортные средства проходят испытания. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор компании-разработчика Евгений Дудоров.

В настоящее время нами ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но тем не менее задачи решаемые, — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время в зоне СВО существует широкий спектр задач, которые можно было бы решать с помощью грузовых беспилотников.

Сейчас опытный образец беспилотника проходит испытания на одном из российских предприятий, где показывает себя, по словам Дудорова, очень эффективно.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин с 3 мая ввел запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам градоначальника, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Аналогичные меры приняли власти Ленинградской области.

Это произошло после того, как в пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая была произведена попытка нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.