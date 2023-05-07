В Ленинградской области запретили использование дронов Власти Ленинградской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Ленинградской области введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности.

В Ленобласти запрещено использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, — говорится в сообщении властей.

Исключения сделаны для беспилотников, используемых органами госвласти, местного самоуправления, подведомственными им организациями, а также организациями, действующими по договорам с госвластью и местным самоуправлением.

Режим базовой готовности был введен указом президента РФ в октябре 2022 года и действует в большинстве субъектов Федерации.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин с 3 мая ввел запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам градоначальника, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА.

Это произошло после того, как в пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая была произведена попытка нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Военные и спецслужбы своевременно вывели из строя два БПЛА, применив средства радиолокационной борьбы, пострадавших и разрушений нет.