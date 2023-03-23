Российский военный подстрелил дрон ВСУ из охотничьего ружья В Брянской области российский военный сбил дрон ВСУ из подаренного охотничьего ружья

Фото: alashnikov Media/globallookpress.com

В Брянской области российский военный сбил украинский дрон из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями, сообщает Telegram-канал SHOT. Беспилотник направлялся в сторону российских позиций на границе.

Дрон был сбит попавшей в него дробью, поэтому практически не пострадал при падении.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области обнаружен беспилотник, который запутался в проводах ЛЭП. Дрон нашли в пяти километрах от российско-украинской границы. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

19 марта стало известно, что в Одоевском районе Тульской области упал БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Беспилотник обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее были опубликованы кадры с места падения дрона.