Российский штурмовик вспомнил, как скрывался от ВСУ под водой

Боец группировки войск «Восток» с позывным Линза рассказал об экстремальном случае выживания во время форсирования реки в Днепропетровской области. Во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Новопетровское штурмовик попал под минометный обстрел ВСУ и был вынужден скрываться под водой в течение 30 минут, пишет РИА Новости.

Для дыхания он использовал стебель камыша. Именно это позволило бойцу остаться незамеченным для вражеских дронов.

Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лег в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать, — рассказал военнослужащий.

Во время переправы он первым шел через реку, используя веревку для перетягивания лодки с товарищами и провизией. После этого группа была атакована FPV-дроном, который бойцам удалось уничтожить.

В результате обстрела штурмовик получил контузию левого уха, а также ранения ноги и ступни. Его товарищи смогли переправить его на другой берег, где он был эвакуирован. Часть группы продолжила выполнение боевой задачи, успешно ликвидировав противника.

