Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:22

Российский штурмовик вспомнил, как скрывался от ВСУ под водой

Штурмовик Линза полчаса скрывался от ВСУ под водой и дышал через тростинку

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Боец группировки войск «Восток» с позывным Линза рассказал об экстремальном случае выживания во время форсирования реки в Днепропетровской области. Во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Новопетровское штурмовик попал под минометный обстрел ВСУ и был вынужден скрываться под водой в течение 30 минут, пишет РИА Новости.

Для дыхания он использовал стебель камыша. Именно это позволило бойцу остаться незамеченным для вражеских дронов.

Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лег в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать, — рассказал военнослужащий.

Во время переправы он первым шел через реку, используя веревку для перетягивания лодки с товарищами и провизией. После этого группа была атакована FPV-дроном, который бойцам удалось уничтожить.

В результате обстрела штурмовик получил контузию левого уха, а также ранения ноги и ступни. Его товарищи смогли переправить его на другой берег, где он был эвакуирован. Часть группы продолжила выполнение боевой задачи, успешно ликвидировав противника.

Ранее сообщалось о подвиге сержанта Алексея Ковалева, который, находясь на боевом дежурстве, обнаружил перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Его решительные действия позволили сорвать атаку и предотвратить угрозу.

штурмовики
восток
переправы
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.