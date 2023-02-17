Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать В Нижнем Тагиле подросток поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Подросток заставил третьеклассника встать на колени и целовать ему руку, пишет E1.RU. По словам отца пострадавшего ребенка, школа пыталась замять неприятную ситуацию и даже не помогла ему связаться с родителями обидчика.

На мою просьбу организовать встречу с родителями подростка или просто обменяться телефонами, чтобы ситуацию между нами прояснить, ответила отказом. Мы обратились в полицию, собираемся идти в прокуратуру, подавать иск в суд на моральный вред, — заявил мужчина.

В полиции изданию сообщили, что подросток извинился перед третьеклассником. О каких-либо санкциях кроме беседы в отделе по делам несовершеннолетних не сообщается.

7 февраля 11-летняя ученица лицея напала с ножом на одноклассницу, у которой впоследствии насчитали 26 порезов на лице и еще около 20 глубоких ран на теле. После случившегося нападавшая зашла в кабинет с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». Нож девочка принесла в школу из дома, спрятав в пенале. СК возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

При этом мать напавшей пятиклассницы потребовала у журналистов 15 млн рублей за комментарии и дополнительную информацию о ситуации, отметив, что если издания зарабатывают на новостях, они иногда «могут позволить себе раскошелиться». Женщина уточнила, что хочет потратить собранную сумму на лечение девочки, на которую напала ее дочь.