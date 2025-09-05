Российский экс-прокурор парализовал работу компании Бывшего зампрокурора района в Липецке обвинили в превышении полномочий

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении бывшего районного зампрокурора за превышение полномочий, сообщает областное СУ СК России. По данным ведомства, он велел возбудить дело против учредителя компании, чем парализовал работу всей организации.

По указанию подозреваемого поднадзорным органом дознания было возбуждено уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации, осуществление деятельности которой стало впоследствии невозможным в результате создаваемых надзирающим прокурором препятствий, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пункту «е» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность из корыстной или иной личной заинтересованности»). По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

