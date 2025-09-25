Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ

Российские войска ликвидировали офицера управления бригады ВСУ под Запорожьем

Российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ на Запорожском направлении, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, речь идет о руководителе управления 157-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На Запорожском направлении ликвидирован майор Александр Вираг — офицер управления 157-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, — отметил собеседник агентства.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС России ликвидировали командира разведывательной группы ГУР Украины Романа Веркальца. По его словам, это произошло еще на прошлой неделе, 17 сентября. Командир был убит в Харьковской области.

Российское оборонное ведомство не комментировало данные сведения.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Осоевка Сумской области был ликвидирован командир взвода радиоэлектронной борьбы. Также был поражен пункт управления РЭБ ВСУ и уничтожены несколько станций различного типа и военная техника.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

