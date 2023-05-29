Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ На Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях отразили две атаки штурмовых групп ВСУ

Фото: МО Украины

Подразделения группировки «Юг» отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны. Российские артиллеристы нанесли удары по временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районах Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Кроме того, в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил скопление сил противника из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В процессе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» на огневых позициях украинских подразделений в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино, добавил Астафьев.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции, который на следующий день отменили. Ответственность за вылазку взяли на себя легион «Свободная Россия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).