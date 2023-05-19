Российские силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА на Крым Аксенов: ночью силы ПВО сбили четыре беспилотника на севере Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Ночью в Северном Крыму силы ПВО сбили четыре беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, и попросил доверять только проверенным источникам информации.

Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — сообщил Аксенов.

Он также призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.

В последний раз беспилотник в Крыму обнаружили 15 мая. Telegram-канал SHOT сообщил, что БПЛА нашли недалеко от села Степное. Канал писал, что дрон при падении сдетонировал, никто не пострадал, разрушений нет. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

18 мая в Симферопольском районе произошел взрыв железнодорожного полотна. В результате ЧП с рельсов сошли шесть вагонов с зерном, оказалось повреждено 50 метров полотна. По предварительной информации, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — два метра.

Аксенов сообщил, что ФСБ даст заключение по сходу вагонов после окончания расследования. Полиция разыскивает причастных к инциденту. СМИ сообщили, что перед ЧП очевидцы видели подозрительного мужчину, осматривающего железнодорожные пути.

Позднее в Сети появились фото и видео с места взрыва. На опубликованных кадрах видно, что вагоны, перевозившие зерно, были сильно повреждены.