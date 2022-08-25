Ройзману могут запретить покидать квартиру и пользоваться интернетом Следствие потребовало запретить Ройзману покидать квартиру и пользоваться интернетом

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Евгений Ройзман

Следствие попросило избрать в качестве наказания бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману запрет покидать квартиру и пользоваться интернетом, сообщает РИА Новости из здания Верх-Исетского суда. Его адвокат Владислав Идамжапов утверждает, что все предложенные меры подпадают под определение домашнего ареста, однако следователи решили назвать его запретом определенных действий.

Помимо того, что Ройзману хотят запретить покидать квартиру с 00:00 до 23:59 и пользоваться интернетом и другими видами связи, политику могут сузить круг общения до адвокатов и близких родственников, а также ограничить получение и отправку почты. Также предлагается запретить Ройзману посещение публичных мероприятий и акций. Конечное решение суд огласит 25 августа в 19:00 (17:00 по мск).

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на YouTube-канале.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана. Перед началом судебного заседания политик заявил, что не признает вину.