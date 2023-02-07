Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, российские войска закрепились на новых позициях и удерживают их.

Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась. Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их, — сказал Рогов.

Рогов ранее отметил, что российская армия выстраивает новую линию обороны с учетом новых занятых территорий. По его словам, в январе войскам РФ удалось продвинуться больше, чем за несколько месяцев до этого. Также он сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он указал, что ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.

Минобороны Великобритании признало, что в ходе последних боев под Артемовском российские войска добились серьезного прогресса в окружении населенного пункта. По данным британских разведчиков, ВС РФ и дальше продолжат добиваться локальных успехов в районе города. В военном ведомстве Великобритании считают, что российское командование планирует развить успех в районе Артемовска, а также организовать наступление на других участках фронта.